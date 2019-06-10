Випуск новин за 9:00: Екологічне лихо на Київщині. Криза в Молдові
У випуску новин за 10 червня станом на 9:00 – у річку Рось на Київщині перекинувся автомобіль, який перевозив майже тону препарату для захисту рослин від комах. Місцевий водоканал припинив забір води до результатів експертиз. Україна запропонувала столиці Молдови роль посередника у вирішенні суперечки між демократами, що утримують контроль над урядовими інституціями та новообраним урядом.
Також у випуску:
На Львівщині на земельних ділянках, які виділили військовим, виявили свинячий могильник.
Вибори у Казахстані завершилися, очікувану перемогу на них здобув чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.
Останній день, коли партії можуть провести з'їзди та сформувати партійні списки на дострокові парламентські вибори.
Джерело: 24 канал
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