Випуск новин за 9:00: Екологічне лихо на Київщині. Криза в Молдові

У випуску новин за 10 червня станом на 9:00 – у річку Рось на Київщині перекинувся автомобіль, який перевозив майже тону препарату для захисту рослин від комах. Місцевий водоканал припинив забір води до результатів експертиз. Україна запропонувала столиці Молдови роль посередника у вирішенні суперечки між демократами, що утримують контроль над урядовими інституціями та новообраним урядом.

Також у випуску: На Львівщині на земельних ділянках, які виділили військовим, виявили свинячий могильник. Вибори у Казахстані завершилися, очікувану перемогу на них здобув чинний президент Касим-Жомарт Токаєв. Останній день, коли партії можуть провести з'їзди та сформувати партійні списки на дострокові парламентські вибори.

Джерело: 24 канал