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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
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      Випуск новин за 9:00: Екологічне лихо на Київщині. Криза в Молдові

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 червня станом на 9:00 – у річку Рось на Київщині перекинувся автомобіль, який перевозив майже тону препарату для захисту рослин від комах. Місцевий водоканал припинив забір води до результатів експертиз. Україна запропонувала столиці Молдови роль посередника у вирішенні суперечки між демократами, що утримують контроль над урядовими інституціями та новообраним урядом.

      Також у випуску:

      На Львівщині на земельних ділянках, які виділили військовим, виявили свинячий могильник.

      Вибори у Казахстані завершилися, очікувану перемогу на них здобув чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.

      Останній день, коли партії можуть провести з'їзди та сформувати партійні списки на дострокові парламентські вибори.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 10 червня: спека, спека, спека і трохи дощів
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      Теги: Випуск новин Екологія Новини Києва Молдова
      Джерело: 24 канал
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