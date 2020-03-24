Випуск новин за 9:00: Евакуйовані українці з Латвії. Масові заворушення у в'язницях Колумбії

У випуску новин за 24 березня станом на 9:00 – у Києві протягом трьох годин на вокзалі стояв поїзд з евакуйованими українцями з Риги. Пасажирів перевіряли на коронавірус, втім Covid-19 не виявили. У Колумбії через коронавірус виникли масові заворушення у в'язницях. Щонайменше 23 людини загинули, і ще 83 постраждали через спробу втечі з в'язниці.

Також у випуску: За попередньою інформацією, за минулу добу зафіксували ще 10 випадків зараження коронавірусом. Верховній Раді пропонують працювати дистанційно і голосувати по одному. Внаслідок обстрілів на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. Від коронавірусу у світі одужали понад 100 тисяч людей.