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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 9:00: Евакуйовані українці з Латвії. Масові заворушення у в'язницях Колумбії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 березня станом на 9:00 – у Києві протягом трьох годин на вокзалі стояв поїзд з евакуйованими українцями з Риги. Пасажирів перевіряли на коронавірус, втім Covid-19 не виявили. У Колумбії через коронавірус виникли масові заворушення у в'язницях. Щонайменше 23 людини загинули, і ще 83 постраждали через спробу втечі з в'язниці.

      Також у випуску:

      За попередньою інформацією, за минулу добу зафіксували ще 10 випадків зараження коронавірусом.

      Верховній Раді пропонують працювати дистанційно і голосувати по одному.

      Внаслідок обстрілів на Донбасі двоє українських військових отримали поранення.

      Від коронавірусу у світі одужали понад 100 тисяч людей.

      Курс валют на 24 березня: долар суттєво подорожчав, євро – знову більше за 30 гривень
      сьогодні
      Теги: Колумбія Новини України Випуск новин
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