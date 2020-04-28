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      Випуск новин за 9:00: Фіксація НЛО Пентагоном. Антиурядові протести в Лівані

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 квітня станом на 9:00 – у Пентагоні показали підтверджені кадри з НЛО. Міноборони США офіційно оприлюднило відеозаписи, які відзняли їхні військові літаки у період між 2004-м та 2015-м роками. У Лівані загострилися антиурядові протести. Демонстрації через економічну кризу переросли у сутички із силовиками.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Близько сотні активістів напередодні вимагали відставки генпрокурорки Ірини Венедиктової.

      Поки ресторанний бізнес потерпає від карантинних обмежень, елітний столичний заклад нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка продовжує працювати та приймати віп-відвідувачів.

      І вже цієї п'ятниці в Україні можуть запрацювати продуктові ринки.Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні.

      Теги: Ліван Пентагон Випуск новин
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