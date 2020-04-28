Випуск новин за 9:00: Фіксація НЛО Пентагоном. Антиурядові протести в Лівані

У випуску новин за 28 квітня станом на 9:00 – у Пентагоні показали підтверджені кадри з НЛО. Міноборони США офіційно оприлюднило відеозаписи, які відзняли їхні військові літаки у період між 2004-м та 2015-м роками. У Лівані загострилися антиурядові протести. Демонстрації через економічну кризу переросли у сутички із силовиками.

Також у випуску новин на 24 каналі: Близько сотні активістів напередодні вимагали відставки генпрокурорки Ірини Венедиктової. Поки ресторанний бізнес потерпає від карантинних обмежень, елітний столичний заклад нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка продовжує працювати та приймати віп-відвідувачів. І вже цієї п'ятниці в Україні можуть запрацювати продуктові ринки.Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні.