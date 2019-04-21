10:41
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      Випуск новин за 9:00: Голосування за кордоном. Загострення на фронті

      Випуск новин 104 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 квітня станом на 9:00 – найперша дільниця у світі відкрилася в Австралії. Згодом відкрили дільниці у Китаї, Малайзії та Південній Кореї. Про початок голосування інформують дипвідомства цих країн. Українські військовослужбовці закликали виборців прийти та проголосувати на президентських виборах. Тим часом на Донбасі гаряче, проросійські бойовики продовжують обстріли.

      Також у випуску:

      Як голосують українці у різних містах України. 

      Цьогорічну президентську компанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною.

      blog_ava
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      сьогодні
      9314
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Війна Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      сьогодні , 10:17 Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      3819
      Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      сьогодні , 08:42 Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      Злой Одессит 2362
      Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      сьогодні , 08:21 Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      6667
      Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      20 квітня , 22:07 Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      Ольга Черненко 1556
      Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати
      20 квітня , 21:09 Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати
      Катерина Петренко 651
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук