Випуск новин за 9:00: "Гради" на окупованій Луганщині. Встановлення Дідуха у Львові
У випуску новин за 7 січня станом на 9:00 – на окупованій Луганщині виявили понад два десятки одиниць "Градів". Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції Об"єднаних Сил з посиланням на звіт місії ОБСЄ. У Львові уже встановили чотириметровий символ різдвяних свят — Дідух. Це обрядовий сніп, сплетений із колосків жита, пшениці та вівса. Він символізує єдність роду та повагу до предків.
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