Випуск новин за 9:00: "Гради" на окупованій Луганщині. Встановлення Дідуха у Львові

У випуску новин за 7 січня станом на 9:00 – на окупованій Луганщині виявили понад два десятки одиниць "Градів". Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції Об"єднаних Сил з посиланням на звіт місії ОБСЄ. У Львові уже встановили чотириметровий символ різдвяних свят — Дідух. Це обрядовий сніп, сплетений із колосків жита, пшениці та вівса. Він символізує єдність роду та повагу до предків.

Також у випуску: Сьогодні з Одеси до Києва мають привезти підозрюваних у подвійному вбивстві дівчат у столичній квартирі. На Східному узбережжі Австралії не вщухають лісові пожежі. Канада слідом за НАТО, Нідерландами і Швецією тимчасово зупинила свою навчальну місію в Іраку.