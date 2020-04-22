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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Випуск новин за 9:00: Ізоляція міста на Одещині. Коронавірус на Буковині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 22 квітня станом на 9:00 – через масові випадки коронавірусу частково ізолюють й місто Подільськ, що на Одещині. На в'їздах вже працюють 3 блокпости, правоохоронці встановлять ще 2. Чернівецька область стала першою в Україні, де кількість хворих на COVID-19 перевалила за тисячу. Тепер офіційно на Буковині вже 1053 випадки захворювання на коронавірус.

      Також у випуску:

      В Італії вперше з початку карантину кількість хворих зменшилася. Все через рекордні показники одужань.

      На Буковині коронавірусу скосив цілу родину. Від недуги померли двоє братів з різницею в один день. А згодом померла в лікарні і їхня бабуся.

      Першу смерть від коронавірусу зафіксували на Миколаївщині.

      Карантин в Україні можуть продовжити щонайменше до 11 травня. Це питання сьогодні розглянуть на засіданні Кабміну.

      Теги: Новини Чернівців Новини Одеси Випуск новин
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