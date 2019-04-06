Випуск новин за 9:00: Книги про російсько-українську війну. Ілон Маск про логотип Tesla
У випуску новин за 6 квітня станом на 9:00 – ветерани АТО та ООС, волонтери, лікарі та журналісти з 2014 року написали понад 400 книжок про російсько-українську війну. Засновник Tesla підтвердив, що логотип багатомільярдної корпорації – це ніс кота.
Також у випуску:
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6 та 7 квітня у Києві через марафон перекриють частину доріг.
У селі на Черкащені люди вже п'ять років живуть без централізованого водопостачання.
Джерело: 24 канал
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