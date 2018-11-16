Випуск новин за 9:00: Корупційний скандал у Чехії. Життя "на валізах"

У випуску новин за 16 листопада станом на 9:00 – у Празі не вщухає корупційний скандал за участю прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша. Понад 1000 людей вийшли на протест на Вацлавську площу з вимогою відправити його у відставку. Вже чотири роки українська родина музикантів подорожує світом на велосипеді. Разом з маленькою дитиною вони підкорили пів світу.

Також у випуску: Комітет Генасамблеї ОНН ухвалив резолюцію щодо Криму. На Сході України проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На Черкащині поступово почали запускати тепло в оселі. Депутати Шрі-Ланки влаштували бійку у парламенті.