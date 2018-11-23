Випуск новин за 9:00: Легалізація "євроблях". Новини з фронту

У випуску новин за 23 листопада станом на 9:00 – президент України Петро Порошенко 23 листопада підписав закон про розмитнення вживаних автівок. Всі податки, які повинні сплатити власники "євроблях" підуть до пенсійного фонду. За останню добу на передовій було відносно спокійно. Проросійські бойовики 4 рази гатили по позиціях ЗСУ, втрат з української сторони немає.

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