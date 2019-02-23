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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Масове отруєння в Індії. ДТП у Харкові

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 лютого станом на 9:00 – у Індії щонайменше 65 людей загинуло через отруєння алкоголем, ще півсотні у лікарнях. Жертвами стали працівники чайної плантації у штаті Ассам, вони вживали неякісний лікер, у складі якого був метанол. У Харкові на одному із місцевих перехресть не розминувся електротранспорт.

      Також у випуску: 

      В окупованому Криму беркутівцям, що протистояли активістам Євромайдану, вручили листи подяки за мужність і героїзм.

      До України прибуде 357 міжнародних спостерігачів за президентськими виборами.

      У Карпатах загинули двоє туристів, які піднімались на гору Піп-Іван.

      22 лютого російські найманці на Донбасі 14 разів порушували режим припинення вогню.

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Випуск новин Індія Аварії та ДТП Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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