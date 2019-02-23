Випуск новин за 9:00: Масове отруєння в Індії. ДТП у Харкові
У випуску новин за 23 лютого станом на 9:00 – у Індії щонайменше 65 людей загинуло через отруєння алкоголем, ще півсотні у лікарнях. Жертвами стали працівники чайної плантації у штаті Ассам, вони вживали неякісний лікер, у складі якого був метанол. У Харкові на одному із місцевих перехресть не розминувся електротранспорт.
Також у випуску:
В окупованому Криму беркутівцям, що протистояли активістам Євромайдану, вручили листи подяки за мужність і героїзм.
До України прибуде 357 міжнародних спостерігачів за президентськими виборами.
У Карпатах загинули двоє туристів, які піднімались на гору Піп-Іван.
22 лютого російські найманці на Донбасі 14 разів порушували режим припинення вогню.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі