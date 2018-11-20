Випуск новин за 9:00: Масштабна аварія у Дніпрі. Резолюції НАТО

У випуску новин за 20 листопада станом на 9:00 – на Запорізькому шосе у Дніпрі зіткнулися одразу десять автомобілів, більшість – потрощені вщент. Троє водіїв постраждали, їх без свідомості та з чисельними переломами госпіталізували. У парламентській асамблеї НАТО ухвалили одразу три критичні резолюції щодо Росії.

Також у випуску: Адвокат політв'язня Балуха подав прохання про дострокове звільнення. Під Одесою до берега прибило баржу з 5 мільйонами пачок сигарет. Доба на фронті: троє захисників поранені, бойовики відкривали вогонь 21 раз.