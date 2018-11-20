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      Випуск новин за 9:00: Масштабна аварія у Дніпрі. Резолюції НАТО

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 листопада станом на 9:00 – на Запорізькому шосе у Дніпрі зіткнулися одразу десять автомобілів, більшість – потрощені вщент. Троє водіїв постраждали, їх без свідомості та з чисельними переломами госпіталізували. У парламентській асамблеї НАТО ухвалили одразу три критичні резолюції щодо Росії.

      Також у випуску: 

      Адвокат політв'язня Балуха подав прохання про дострокове звільнення.

      Під Одесою до берега прибило баржу з 5 мільйонами пачок сигарет.

      Доба на фронті: троє захисників поранені, бойовики відкривали вогонь 21 раз.

       

      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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