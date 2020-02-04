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      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 9:00: Моторошна аварія на Дніпропетровщині. Запобіжний захід Кузьменко

      Випуск новин

      У випуску новин за 4 лютого станом на 9:00 – у Кам'янському водій автобуса зі школярами помер за кермом. У цей момент в транспорті перебували 20 дітей: на щастя, ніхто з них не постраждав. Підозрювана в причетності до вбивства Павла Шеремета Юлія Кузьменко залишається під вартою. Печерський районний суд не змінив їй запобіжний захід.

      Також у випуску: 

      "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за різанину, яка сталася напередодні у Лондоні.

      У МОЗ повідомили, що госпіталізовані з підозрою на коронавірус у Києві виявилися ним не заражені. 

      Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу рейсу МН-17. 

      Вперше з початку сезону синоптики прогнозують справжню зиму. Південний циклон принесе сильні снігопади майже в усі області.

       

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      Теги: Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко Аварії та ДТП Новини Дніпра Випуск новин
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