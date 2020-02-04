Випуск новин за 9:00: Моторошна аварія на Дніпропетровщині. Запобіжний захід Кузьменко

У випуску новин за 4 лютого станом на 9:00 – у Кам'янському водій автобуса зі школярами помер за кермом. У цей момент в транспорті перебували 20 дітей: на щастя, ніхто з них не постраждав. Підозрювана в причетності до вбивства Павла Шеремета Юлія Кузьменко залишається під вартою. Печерський районний суд не змінив їй запобіжний захід.

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