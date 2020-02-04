Випуск новин за 9:00: Моторошна аварія на Дніпропетровщині. Запобіжний захід Кузьменко
У випуску новин за 4 лютого станом на 9:00 – у Кам'янському водій автобуса зі школярами помер за кермом. У цей момент в транспорті перебували 20 дітей: на щастя, ніхто з них не постраждав. Підозрювана в причетності до вбивства Павла Шеремета Юлія Кузьменко залишається під вартою. Печерський районний суд не змінив їй запобіжний захід.
Також у випуску:
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за різанину, яка сталася напередодні у Лондоні.
У МОЗ повідомили, що госпіталізовані з підозрою на коронавірус у Києві виявилися ним не заражені.
Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу рейсу МН-17.
Вперше з початку сезону синоптики прогнозують справжню зиму. Південний циклон принесе сильні снігопади майже в усі області.
Вибір редакції
-
Леді Гага офіційно підтвердила чутки про роман з Майклом Поланскісьогодні , 09:07
-
Головні новини 3 лютого: Зеленський і Ердоган, Іран образився на Україну через збитий літаксьогодні , 08:02
-
Гравець збірної України у російському "Спартаку", вибачення Зінченка: новини спорту 3 лютогосьогодні , 07:30