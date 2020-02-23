Випуск новин за 9:00: На Україну насуваються два циклони. Тінізацію роботи у "Слузі народу"
У випуску новин за 23 лютого станом на 9:00 – в Україні на кілька днів погіршиться погода. До нас йдуть одразу два циклони – Ксантипп і Юлія. У партії "Слуга народу" офіційно ніхто не працює. Про це повідомили у Комітеті виборців України. В організації кажуть, що "слуги" витратили майже 500 мільйонів гривень, однак з них жодної гривні на заробітну плату.
Також у випуску:
Триває шостий рік війни з Росією. Обидві країни постійно розширюють взаємні санкції на ввезення товарів. Однак, на прилавках наших магазинів усе ще можна знайти товари з країни-агресора.
На Львівщині люди розвивають туристичну інфраструктуру за кошти Євросоюзу. 14 сіл однієї з ОТГ отримали грант на майже мільйон євро на економічний розвиток.
Переможцем національного відбору Євробачення став гурт Go_A. Всі члени журі поставили максимальний бал групі. Так само проголосували й глядачі.
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