Випуск новин за 9:00: На Україну насуваються два циклони. Тінізацію роботи у "Слузі народу"

У випуску новин за 23 лютого станом на 9:00 – в Україні на кілька днів погіршиться погода. До нас йдуть одразу два циклони – Ксантипп і Юлія. У партії "Слуга народу" офіційно ніхто не працює. Про це повідомили у Комітеті виборців України. В організації кажуть, що "слуги" витратили майже 500 мільйонів гривень, однак з них жодної гривні на заробітну плату.

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