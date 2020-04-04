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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Наметове містечко для обсервації. Вердикт у справі Зайцевої та Дронова

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 квітня станом на 9:00 – в Україні відкрили перше наметове містечко для обсервації хворих на COVID-19, у ньому зможуть розмістити до 130 людей. Його встановили рятувальники на Дніпропетровщині. Верховний суд відмовив у касації обом водіям, засудженим за масштабну аварію у 2017 році в Харкові. Тоді загинули 6 пішоходів. Їм присудили максимальне покарання – по 10 років в'язниці.

      Також у випуску:

      Вищий Антикорупційний суд стягнув з Максима Микитася 80 мільйонів гривень.

      У Китаї сьогодні вшановують пам'ять жертв COVID-19. 

      Кількість українців, які померли від коронавірусу закордоном зросла до 5. Про це повідомили у МОЗ.

      Теги: Новини Харкова Новини Дніпра Випуск новин
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