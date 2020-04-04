Випуск новин за 9:00: Наметове містечко для обсервації. Вердикт у справі Зайцевої та Дронова

У випуску новин за 4 квітня станом на 9:00 – в Україні відкрили перше наметове містечко для обсервації хворих на COVID-19, у ньому зможуть розмістити до 130 людей. Його встановили рятувальники на Дніпропетровщині. Верховний суд відмовив у касації обом водіям, засудженим за масштабну аварію у 2017 році в Харкові. Тоді загинули 6 пішоходів. Їм присудили максимальне покарання – по 10 років в'язниці.

Також у випуску: Вищий Антикорупційний суд стягнув з Максима Микитася 80 мільйонів гривень. У Китаї сьогодні вшановують пам'ять жертв COVID-19. Кількість українців, які померли від коронавірусу закордоном зросла до 5. Про це повідомили у МОЗ.