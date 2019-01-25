Випуск новин за 9:00: Напад на журналістів у Києві. Ситуація на фронті

У випуску новин за 25 січня станом на 9:00 – невідомі особи напали на знімальну групу порталу "Стоп корупції". За словами координатора проекту Романа Бочкала, журналісти фіксували на відео незаконний видобуток піску на Видубичах, де їх і зустріли озброєні молодики. Ворог 9 разів відривав вогонь по позиціях ЗСУ, провокуючи на вогневий контакт. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.

Також у випуску: Пожежа трапилася у ресторані турецької кухні на Подолі в Києві. Дівчина заблукала у лісі та замерзла на смерть, не дійшовши додому кількох кілометрів. В Україні – морозна погода, синоптики попередили про загрозу лавин у Карпатах. Адвокати Януковича заявили, що оскаржуватимуть вирок суду. У США готуються запровадити надзвичайний стан на кордоні з Мексикою.