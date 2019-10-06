Випуск новин за 9:00: Небезпечна будівля у Дінпрі. Пожежа в МЗС Росії

У випуску новин за 6 жовтня станом на 9:00 – біля гуртожитку у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького стався зсув ґрунту. Після того, як на стіні з'явилася тріщина, понад 200 студентів виселили, аби їхньому життю та майну нічого не загрожувало. Вночі у Москві горіла будівля Міністерства закордонних справ Росії. До будинку на Смоленській площі направили аж десять пожежних машин.

Також у випуску: На Донбасі ворог продовжує зривати розведення військ. Кремль висунув умови зустрічі у нормандському форматі. У Кривому Розі пройшов перший відкритий лицарський турнір.

Джерело: 24 канал