Випуск новин за 9:00: Небезпечна будівля у Дінпрі. Пожежа в МЗС Росії
У випуску новин за 6 жовтня станом на 9:00 – біля гуртожитку у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького стався зсув ґрунту. Після того, як на стіні з'явилася тріщина, понад 200 студентів виселили, аби їхньому життю та майну нічого не загрожувало. Вночі у Москві горіла будівля Міністерства закордонних справ Росії. До будинку на Смоленській площі направили аж десять пожежних машин.
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Джерело: 24 канал
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