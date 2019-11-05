Випуск новин за 9:00: Неповнолітня зникла на Київщині. Обстріли на фронті
У випуску новин за 5 листопада станом на 9:00 – у столиці та області шукають зниклу дівчину-підлітка. Напередодні зранку у селі Петропавлівская Борщагівка, Києво-Святошинского району, Ірина Семенова пішла з дому і не повернулась. На фронті знову гаряче, адже кількість обстрілів зростає. Це зафіксували і представники ОБСЄ.
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