Випуск новин за 9:00: Неспокійна доба на фронті. День міста у Києві

У випуску новин за 25 травня станом на 9:00 – на Донбасі ворог продовжує гатити по позиціях ЗСУ. Внаслідок цього один український захисник загинув, ще один поранений. Столиця України святкує день міста. Буде чимало цікавих заходів, зокрема фестиваль "Країна Франкіана" та міжнародні змагання з велоспорту.

Також у випуску: Міжнародний трибунал з морського права винесе рішення щодо Росії у справі полонених моряків. Центральна виборча комісія вимагає ухвалити закон "Про публічні закупівлі". Народний депутат Ігор Мосійчук покинув "Радикальну партію Олега Ляшка".

Джерело: 24 канал