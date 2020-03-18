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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Нові підозри на коронавірус. Закриття метро

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 березня станом на 9:00 – у Львові 14 осіб перевіряють на коронавірус. Серед них – діти. Всі нещодавно були за кордоном. З 18 березня в Україні транспорт не курсує. Зокрема, закрили й метро у Києві.

      Також у випуску:

      Вірян через карантин просять молитись онлайн, не цілувати ікони та тримати дистанцію.

      Коронавірус зафіксували в останній не зараженій країні Європи – Чорногорії.

      Китайський уряд схвалив клінічні випробування вакцини від коронавірусу.

      Як живе ЄС та хто розніс коронавірус по світу: огляд іноземних ЗМІ
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      Теги: Випуск новин Новини Києва Метро Новини Львова
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