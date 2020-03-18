Випуск новин за 9:00: Нові підозри на коронавірус. Закриття метро
У випуску новин за 18 березня станом на 9:00 – у Львові 14 осіб перевіряють на коронавірус. Серед них – діти. Всі нещодавно були за кордоном. З 18 березня в Україні транспорт не курсує. Зокрема, закрили й метро у Києві.
Також у випуску:
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