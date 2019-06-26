Випуск новин за 9:00: Нові протести в Грузії. Партія Саакашвілі братиме участь у виборах

У випуску новин за 26 червня станом на 9:00 – в Грузії не припиняються протести. Цієї ночі там відбулася вже шоста поспіль масова акція. Апеляційний адміністративний суд Києва зобов'язав Центрвиборком зареєструвати партію "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі на вибори.

Також у випуску: ПАРЄ розгляне скаргу України та Грузії й остаточно вирішить, чи братиме участь у роботі цього органу російська делегація. Окружний адмінсуд у столиці скасував рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича. Міжнародний олімпійський комітет може внести до програми Літніх ігор брейк-данс, серфінг, скелелазіння та скейтбординг. 26 червня у ЦВК остаточно затвердять вигляд бюлетеня для голосування на позачергових виборах до парламенту.

Джерело: 24 канал