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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Нові протести в Грузії. Партія Саакашвілі братиме участь у виборах

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 червня станом на 9:00 – в Грузії не припиняються протести. Цієї ночі там відбулася вже шоста поспіль масова акція. Апеляційний адміністративний суд Києва зобов'язав Центрвиборком зареєструвати партію "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі на вибори.

      Також у випуску:

      ПАРЄ розгляне скаргу України та Грузії й остаточно вирішить, чи братиме участь у роботі цього органу російська делегація.

      Окружний адмінсуд у столиці скасував рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича.

      Міжнародний олімпійський комітет може внести до програми Літніх ігор брейк-данс, серфінг, скелелазіння та скейтбординг.

      26 червня у ЦВК остаточно затвердять вигляд бюлетеня для голосування на позачергових виборах до парламенту.

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      Теги: Випуск новин Міхеїл Саакашвілі Рух нових сил Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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