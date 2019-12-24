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      Випуск новин за 9:00: Нові сканери на кордоні. В Індонезії автобус впав у прірву

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 грудня станом на 9:00 – на українсько-польському кордоні розпочав роботу сканер, який детально перевіряє вантажівки. Тепер усього за 15 хвилин можна дізнатися вміст та склад причепа, або ж знайти всі таємні схованки автівки. В Індонезії на острові Суматра пасажирський автобус впав у глибоку прірву. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 24 людини, ще 16 зазнали поранень.

      Також у випуску:

      У столиці досі шукають нападника, який напередодні ввечері на Гідропарку застрелив чоловіка. Сталося це на парковці місцевого кафе.

      На Черкащині лісники уже зайняли позиції й охороняють хвойні дерева. Адже щорічно перед Новим роком ялинковий нелегальний бізнес набирає обертів.

      В ООН засудили відкриття залізничного сполучення між Росією та анексованим Кримом. Українська сторона звернулася до голів Радбезу та Генасамблеї з вимогою відреагувати на такі дії РФ.

       

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      Теги: Випуск новин Індонезія Аварії та ДТП
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