Випуск новин за 9:00: Нові сканери на кордоні. В Індонезії автобус впав у прірву

У випуску новин за 24 грудня станом на 9:00 – на українсько-польському кордоні розпочав роботу сканер, який детально перевіряє вантажівки. Тепер усього за 15 хвилин можна дізнатися вміст та склад причепа, або ж знайти всі таємні схованки автівки. В Індонезії на острові Суматра пасажирський автобус впав у глибоку прірву. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 24 людини, ще 16 зазнали поранень.

Також у випуску: У столиці досі шукають нападника, який напередодні ввечері на Гідропарку застрелив чоловіка. Сталося це на парковці місцевого кафе. На Черкащині лісники уже зайняли позиції й охороняють хвойні дерева. Адже щорічно перед Новим роком ялинковий нелегальний бізнес набирає обертів. В ООН засудили відкриття залізничного сполучення між Росією та анексованим Кримом. Українська сторона звернулася до голів Радбезу та Генасамблеї з вимогою відреагувати на такі дії РФ.