Випуск новин за 9:00: Обіцянка Путіна щодо газу. "Варта на Банковій" згортає табір
У випуску новин за 10 грудня станом на 9:00 –у Парижі лідери поговорили і про постачання в Україну газу. Путін пообіцяв продавати блакитне паливо Україні на чверть дешевше. Так звана "Варта на Банковій" згортає свій табір, бо здачі інтересів не було.
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