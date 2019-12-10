Випуск новин за 9:00: Обіцянка Путіна щодо газу. "Варта на Банковій" згортає табір

У випуску новин за 10 грудня станом на 9:00 –у Парижі лідери поговорили і про постачання в Україну газу. Путін пообіцяв продавати блакитне паливо Україні на чверть дешевше. Так звана "Варта на Банковій" згортає свій табір, бо здачі інтересів не було.

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Майже вісім годин тривали переговори лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Вони домовилися про обмін полоненими, повне припинення вогню та розведення військ ще у трьох пунктах – щоправда, без уточнення, де саме.

На Житомирщині другу добу шукають двох втікачів з Райківської колонії. Вони скоїли втечу у ніч проти понеділка.

Вже сьомий день рятувальники намагаються розібратися з наслідкам пожежі в Одеському коледжі. Будівля – досі вся у завалах.