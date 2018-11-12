Випуск новин за 9:00: Обмеження використання поліетилену у Львові. Аварія у Лондоні

У випуску новин за 12 листопада станом на 9:00 – Львівська міська рада закликає львів'ян обмежити використання поліетиленових пакетів, які шкідливі для навколишнього середовища. У Лондоні автобус влетів у зупинку громадського транспорту, попередньо зіткнувшись з автомобілем та зачепивши ще один автобус. Внаслідок інциденту 20 людей отримали травми.

Також у випуску: Реакція ЄС та НАТО на "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Як бойовики заохочували населення йти на псевдовибори в ОРДЛО. Останні слова саудівського журналіста Хашоггі перед смертю. Кількість жертв внаслідок лісової пожежі у Каліфорнії перевищила 30 людей.