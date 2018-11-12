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      Випуск новин за 9:00: Обмеження використання поліетилену у Львові. Аварія у Лондоні

      Випуск новин 58 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 листопада станом на 9:00 – Львівська міська рада закликає львів'ян обмежити використання поліетиленових пакетів, які шкідливі для навколишнього середовища. У Лондоні автобус влетів у зупинку громадського транспорту, попередньо зіткнувшись з автомобілем та зачепивши ще один автобус. Внаслідок інциденту 20 людей отримали травми.

      Також у випуску:

      Реакція ЄС та НАТО на "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

      Як бойовики заохочували населення йти на псевдовибори в ОРДЛО.

      Останні слова саудівського журналіста Хашоггі перед смертю.

      Кількість жертв внаслідок лісової пожежі у Каліфорнії перевищила 30 людей.

       

      Теги: Випуск новин Новини Львова Екологія Великобританія Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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