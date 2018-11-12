Випуск новин за 9:00: Обмеження використання поліетилену у Львові. Аварія у Лондоні
У випуску новин за 12 листопада станом на 9:00 – Львівська міська рада закликає львів'ян обмежити використання поліетиленових пакетів, які шкідливі для навколишнього середовища. У Лондоні автобус влетів у зупинку громадського транспорту, попередньо зіткнувшись з автомобілем та зачепивши ще один автобус. Внаслідок інциденту 20 людей отримали травми.
Також у випуску:
Реакція ЄС та НАТО на "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Як бойовики заохочували населення йти на псевдовибори в ОРДЛО.
Останні слова саудівського журналіста Хашоггі перед смертю.
Кількість жертв внаслідок лісової пожежі у Каліфорнії перевищила 30 людей.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі