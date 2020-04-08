Випуск новин за 9:00: Обстріли на Донбасі. Вбивство музиканта у Львові
У випуску новин за 3 квітня станом на 9:00 – на Донбасі за минулу добру, 7 квітня, окупанти 10 разіб обстріляли позиції ЗСУ, обійшлося без поранених. Українські військові підбили протитанковий ракетний комплекс окупанта та поранили одного бойовика. У Львові загинув рок-музикант, лідер гурту "Лесик Бенд" Олександр Дацюк. Його на зупинці громадського транспорту двома ударами в серце вбив безхатько.
Також у випуску:
На Дніпропетровщині у місті Першотравневськ збори баптистів призвели до спалаху коронавірусу.
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