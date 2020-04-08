Випуск новин за 9:00: Обстріли на Донбасі. Вбивство музиканта у Львові

У випуску новин за 3 квітня станом на 9:00 – на Донбасі за минулу добру, 7 квітня, окупанти 10 разіб обстріляли позиції ЗСУ, обійшлося без поранених. Українські військові підбили протитанковий ракетний комплекс окупанта та поранили одного бойовика. У Львові загинув рок-музикант, лідер гурту "Лесик Бенд" Олександр Дацюк. Його на зупинці громадського транспорту двома ударами в серце вбив безхатько.

Також у випуску: На Дніпропетровщині у місті Першотравневськ збори баптистів призвели до спалаху коронавірусу. На Буковині за три тижні кількість інфікованих коронавірусом зросла у 90 разів. Україна наблизилася до піку розповсюдження Covid-19. Заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Минулої доби у США зафіксували рекорд смертності від коронавірусу – 1736 людей. В Ізраїлі на одне з найбільших іудейських свят Песах запровадили комендантську годину. Першу смерть від корорнавірусу зафіксовали на окупованій території Донеччини. Помер пацієнт у лікарні окупованого міста Амвросієвка. У Мінську знову не домовилися про новий етап розведення на Донбасі.