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      Випуск новин за 9:00: Обстріли на Донбасі. Вбивство музиканта у Львові

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 квітня станом на 9:00 – на Донбасі за минулу добру, 7 квітня, окупанти 10 разіб обстріляли позиції ЗСУ, обійшлося без поранених. Українські військові підбили протитанковий ракетний комплекс окупанта та поранили одного бойовика. У Львові загинув рок-музикант, лідер гурту "Лесик Бенд" Олександр Дацюк. Його на зупинці громадського транспорту двома ударами в серце вбив безхатько.

      Також у випуску:

      На Дніпропетровщині у місті Першотравневськ збори баптистів призвели до спалаху коронавірусу.

      На Буковині за три тижні кількість інфікованих коронавірусом зросла у 90 разів.

      Україна наблизилася до піку розповсюдження Covid-19. Заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

      Минулої доби у США зафіксували рекорд смертності від коронавірусу – 1736 людей.

      В Ізраїлі на одне з найбільших іудейських свят Песах запровадили комендантську годину.

      Першу смерть від корорнавірусу зафіксовали на окупованій території Донеччини. Помер пацієнт у лікарні окупованого міста Амвросієвка.

      У Мінську знову не домовилися про новий етап розведення на Донбасі.

      Теги: Новини Львова Вбивство Війна на Донбасі Випуск новин
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