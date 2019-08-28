Випуск новин за 9:00: Обвал будинку на Львівщині. Закрита нарада "Слуги народу"
У випуску новин за 28 серпня станом на 9:00 – у Дрогобичі, обвалилась частина житлової чотириповерхівки. За попередньою інформацією, через вибух газу в одному з помешкань. Двоє осіб загинули. Володимир Зеленський організовує закриту нараду з депутатами від "Слуги народу" у переддень першого засідання нової Верховної Ради. Зустріч пройде о 16:00 у виставковому центрі "Парковий".
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