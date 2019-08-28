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      Випуск новин за 9:00: Обвал будинку на Львівщині. Закрита нарада "Слуги народу"

      Випуск новин 62

      У випуску новин за 28 серпня станом на 9:00 – у Дрогобичі, обвалилась частина житлової чотириповерхівки. За попередньою інформацією, через вибух газу в одному з помешкань. Двоє осіб загинули. Володимир Зеленський організовує закриту нараду з депутатами від "Слуги народу" у переддень першого засідання нової Верховної Ради. Зустріч пройде о 16:00 у виставковому центрі "Парковий".

      Також у випуску: 

      Очліьниці МОЗ часів Януковича Раїсі Богатирьовій, яку напередодні затримали в аеропорту "Київ", мають обрати запобіжний захід.

      Столицю Іспанії затопило: рясний дощ, який вкрив Мадрид, за кілька годин перетворив його вулиці на річки.

      Організація об'єднаних націй заявила, що на планеті – надзвичайна кліматична ситуація.

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      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Випуск новин Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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