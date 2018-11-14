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      Випуск новин за 9:00: Опалювальний сезон в Україні. Новини з фронту

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 листопада станом на 9:00 – в Україні понад 500 тисяч людей залишилися без централізованого опалення. Це трапилось через те, політики вчасно не домовились з "Нафтогазом" щодо попередніх боргів. Бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України, двічі з озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

      Також у випуску:

      Президент України Петро Порошенко зустрівся з частиною священиків УПЦ МП.

      Синоптики прогнозують погіршення погодних умов у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській.

      В Ічні неподалік військових складів правоохоронці знайшли безпілотний квадрокоптер.

      Теги: Випуск новин опалювальний сезон Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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