Випуск новин за 9:00: Отруєння шаурмою в Одесі. Ситуація на фронті
У випуску новин за 3 вересня станом на 9:00 – на Одещині 37 людей потрапили до лікарні, бо отруїлися шаурмою. Серед постраждалих 9 дітей. Перші хворі з гострою кишковою інфекцією звернулися до лікарні 1 вересня. З'ясувалося, що шаурму вони купували в одній точці. За добу противник 15 разів порушив режим припинення вогню. Через це один український військовий загинув, а ще один зазнав поранення.
Також у випуску:
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Глава ООН оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію через найвищий рівень вуглецю в атмосфері.
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