Випуск новин за 9:00: Отруєння шаурмою в Одесі. Ситуація на фронті

У випуску новин за 3 вересня станом на 9:00 – на Одещині 37 людей потрапили до лікарні, бо отруїлися шаурмою. Серед постраждалих 9 дітей. Перші хворі з гострою кишковою інфекцією звернулися до лікарні 1 вересня. З'ясувалося, що шаурму вони купували в одній точці. За добу противник 15 разів порушив режим припинення вогню. Через це один український військовий загинув, а ще один зазнав поранення.

Також у випуску: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов та Олексій Сизонович перебувають в Лефортовському СІЗО. Глава ООН оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію через найвищий рівень вуглецю в атмосфері. Прокуратура оголосила підозру ще одному власнику згорілого одеського готелю "Токіо Стар".

Джерело: 24 канал