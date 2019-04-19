Випуск новин за 9:00: Перенесення дебатів. Ситуація на фронті
У випуску новин за 19 квітня станом на 9:00 – дебати на Суспільному, які відповідають українському законодавству, відтермінували на годину пізніше. Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія. Поки Україна в односторонньому режимі дотримується припинення вогню, то бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.
Також у випуску:
Володимир Зеленський представив свою команду.
Термінове засідання Ради нацбезпеки й оборони скликав Петро Порошенко через рішення суду про денаціоналізацію "Приватбанку".
У Запоріжжі затримали бойовика терористичних організацій.
Джерело: 24 канал
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