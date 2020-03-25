Випуск новин за 9:00: Перетворення стадіону на лікарню в Бразилії. Скасування літньої Олімпіади

У випуску новин за 25 березня станом на 9:00 – у бразильському місті Сан-Паулу один з головних стадіонів перетворять на шпиталь для заражених коронавірусом. Хворі лікуватимуться просто неба, адже стадіон не критий. Літньої Олімпіади цьогоріч не буде. Про перенесення ігор на 2021 рік заявив прем'єр Японії Сіндзьо Абе.

Також у випуску:

Учасники 24 Української антарктичної експедиції записали привітання зі станції "Академік Вернадський".

А Китай, звідки й почалася пандемія, поступово повертається до звичного життя. У найбільш ураженій коронавірусом провінції Хубей від сьогодні припиняють карантин.

В Італії зросла сума, яку має сплатити людина у разі порушення карантинного режиму –3 тисячі євро.