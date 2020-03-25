10:00
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 9:00: Перетворення стадіону на лікарню в Бразилії. Скасування літньої Олімпіади

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 березня станом на 9:00 – у бразильському місті Сан-Паулу один з головних стадіонів перетворять на шпиталь для заражених коронавірусом. Хворі лікуватимуться просто неба, адже стадіон не критий. Літньої Олімпіади цьогоріч не буде. Про перенесення ігор на 2021 рік заявив прем'єр Японії Сіндзьо Абе.

      Також у випуску:

      Учасники 24 Української антарктичної експедиції записали привітання зі станції "Академік Вернадський".

      А Китай, звідки й почалася пандемія, поступово повертається до звичного життя. У найбільш ураженій коронавірусом провінції Хубей від сьогодні припиняють карантин.

      В Італії зросла сума, яку має сплатити людина у разі порушення карантинного режиму –3 тисячі євро.

      Великдень 2020: як коронавірус вплине на святкування Пасхи
      сьогодні
      Теги: Бразилія Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:04 Тарифи на електроенергію для підприємств 2020: як формується ціна
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 08:40 Найслабша ланка: чому для Росії світова криза може стати кінцем
      Ель Мюрид
      22 березня , 19:16 Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США
      Тетяна Панасюк
      24 березня , 11:59 Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві
      Ліза Астахова
      сьогодні , 07:10 Карантин проти економіки: скільки витримає світ
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук