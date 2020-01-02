Випуск новин за 9:00: Перші втрати на фронті в 2020. Новий свідок у справі імпічменту Трампа

У випуску новин за 2 січня станом на 9:00 – в районі Золотого, що на Луганщині, загинув український воїн Юрій Сергієв, відомий за позивним "Гудвін". Обставини його смерті з'ясовують. Особистий адвокат Дональда Трампа готовий свідчити у справі про імпічмент президента США. Про це Рудольф Джуліані заявив у коментарі американському телеканалу АВС.

Також у випуску: Родичі героїв Небесної Сотні просять повернути прокурорів, які представляли сторону обвинувачення у справах Майдану раніше. Від сьогодні в Україні більше немає Генпрокуратури. Натомість роботу починає новий орган – Офіс генпрокурора. Вітчизняний кінематограф у 2019 році відзначився перемогами на міжнародних кінофестивалях, гучними скандалами та провалами.