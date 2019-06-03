Випуск новин за 9:00: Перший закордонний візит Зеленського. Боротьба з РФ у Гаазі

У випуску новин за 3 червня станом на 9:00 – 4 червня президент відвідає Брюссель. Там мають обговорити долю санкцій щодо Росії через агресію на Донбасі та Криму. Після цього Зеленський, ймовірно, попрямує до США, куди його запросив Дональд Трамп. Боротьба з РФ на міжнародному рівні триває. Сьогодні в Гаазі відбудуться слухання Міжнародного Суду ООН щодо фінансування тероризму Росією.

Також у випуску: Головний військовий прокурор Анатолій Матіос скликає нараду керівників МЗС та силових структур через провокативне відео, на якому розповідається план анексії Буковини Румунією. Бойовики обстріляли Веселе під Донецьком й поранили місцевого мешканця. Снаряд окупантів влучив у гараж у житловому секторі, господарю посікло тіло осколками. Прокуратура клопотатиме про домашній арешт поліцейським, які поранили з рушниці дитину в Переяслав-Хмельницькому. У Венеції сталася аварія: великий круїзний лайнер врізався у причал й зачепив теплохід.

Джерело: 24 канал