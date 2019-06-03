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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 9:00: Перший закордонний візит Зеленського. Боротьба з РФ у Гаазі

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 червня станом на 9:00 – 4 червня президент відвідає Брюссель. Там мають обговорити долю санкцій щодо Росії через агресію на Донбасі та Криму. Після цього Зеленський, ймовірно, попрямує до США, куди його запросив Дональд Трамп. Боротьба з РФ на міжнародному рівні триває. Сьогодні в Гаазі відбудуться слухання Міжнародного Суду ООН щодо фінансування тероризму Росією.

      Також у випуску: 

      Головний військовий прокурор Анатолій Матіос скликає нараду керівників МЗС та силових структур через провокативне відео, на якому розповідається план анексії Буковини Румунією.

      Бойовики обстріляли Веселе під Донецьком й поранили місцевого мешканця. Снаряд окупантів влучив у гараж у житловому секторі, господарю посікло тіло осколками.

      Прокуратура клопотатиме про домашній арешт поліцейським, які поранили з рушниці дитину в Переяслав-Хмельницькому.

      У Венеції сталася аварія: великий круїзний лайнер врізався у причал й зачепив теплохід.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Гаазький трибунал
      Джерело: 24 канал
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