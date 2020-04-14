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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Випуск новин за 9:00: Підвищення штрафів за підпал трави. Порушення режиму припинення вогню

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 квітня станом на 9:00 – Верховна Рада України схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень. Російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. За даними розвідки, українські військові поранили щонайменше двох бойовиків.

      Також у випуску:

      Полум'я пожежі у Чорнобильській зоні дісталось міста Прип'ять.

      Дим з чорнобильських пожеж понесло на Київ.

      ВІктор Ляшко повідомив, що українська медична система одночасно може витримати тільки 3,5 тисяч госпіталізованих з COVID-19.

      Пандемія перетворила культові споруди на лікарні та морги.

      Теги: Випуск новин Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Штрафи
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