Випуск новин за 9:00: Підвищення штрафів за підпал трави. Порушення режиму припинення вогню
У випуску новин за 14 квітня станом на 9:00 – Верховна Рада України схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень. Російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. За даними розвідки, українські військові поранили щонайменше двох бойовиків.
Також у випуску:
Полум'я пожежі у Чорнобильській зоні дісталось міста Прип'ять.
Дим з чорнобильських пожеж понесло на Київ.
ВІктор Ляшко повідомив, що українська медична система одночасно може витримати тільки 3,5 тисяч госпіталізованих з COVID-19.
Пандемія перетворила культові споруди на лікарні та морги.
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