Випуск новин за 9:00: Півтори тисячі загиблих від коронавірусу. Запобіжний захід патрульному
У випуску новин за 15 лютого станом на 9:00 – коронавірус продовжує збирати нові жертви. Загальна кількість загиблих вже зросла до півтори тисячі, а заражених понад 66 тисяч. Два місяці під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід отримав харківський патрульний Андрій Бондарець, який напердодні під час погоні поранив порушника.
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