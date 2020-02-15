Випуск новин за 9:00: Півтори тисячі загиблих від коронавірусу. Запобіжний захід патрульному

У випуску новин за 15 лютого станом на 9:00 – коронавірус продовжує збирати нові жертви. Загальна кількість загиблих вже зросла до півтори тисячі, а заражених понад 66 тисяч. Два місяці під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід отримав харківський патрульний Андрій Бондарець, який напердодні під час погоні поранив порушника.

Також у випуску: На Рівненщині правоохоронці затримали групу бурштинокопачів. У Києві чоловік вбив свою тещу у її день народження, а тіло заховав у підвалі. Росіяни за підтримки західних аналітиків спробували просунути на міжнародному майданчику альтернативу Мінську-2.