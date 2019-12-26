Випуск новин за 9:00: Побиття жінки-військовослужбовця. Масове отруєння у Франції

У випуску новин за 26 станом на 9:00 – жінку-військовослужбовця в Одеській області побили товариші по службі за протест проти дій керівництва. У Франції прямісінько зі святкової служби понад два десятки людей потрапили на лікарняні ліжка. У церкві міста Карлепон, де проходила служба, парафіяни поскаржилися на сильний головний біль.

Також у випуску: В Україні стартував уже традиційний марафон листів для в’язнів Кремля. Волонтери закликають витратити 5 хвилин свого вільного часу на підтримку наших бранців. На Харківщині слідчі ДБР затримали слідчого обласної Нацполіції, який торгував службовою інформацією. Під Новий рік погода таки подарує українцям святковий настрій. Принаймні, таке обіцяють синоптики та комунальники.