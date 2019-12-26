10:16
26 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Падіння гордості Росії. Як намолити на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:40, 25 грудня
      Вєсті.UA: Новорічні дива для Ляшка. Святкове гречкосійство
      Вєсті.UA
      19:04, 25 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Побиття жінки-військовослужбовця. Масове отруєння у Франції

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 станом на 9:00 – жінку-військовослужбовця в Одеській області побили товариші по службі за протест проти дій керівництва. У Франції прямісінько зі святкової служби понад два десятки людей потрапили на лікарняні ліжка. У церкві міста Карлепон, де проходила служба, парафіяни поскаржилися на сильний головний біль.

      Також у випуску:

      В Україні стартував уже традиційний марафон листів для в’язнів Кремля. Волонтери закликають витратити 5 хвилин свого вільного часу на підтримку наших бранців.

      На Харківщині слідчі ДБР затримали слідчого обласної Нацполіції, який торгував службовою інформацією.

      Під Новий рік погода таки подарує українцям святковий настрій. Принаймні, таке обіцяють синоптики та комунальники.

      Гол українця Маліновського у ворота "Верони" потрапив у рейтинг найкращих в Італії: відео
      сьогодні
      3155
      Теги: Випуск новин Новини Одеси Новини Франції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 США почали боротися з "Північним потоком-2" надто пізно, – CNBC
      Світові Медіа 1244
      25 грудня , 22:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 1409
      24 грудня , 07:30 Зима, мороз та алергія: як вона проявляється на холод та як вберегтись
      878
      25 грудня , 20:27 Католицьке Різдво в Європі: цікаві ідеї для бюджетної подорожі
      Ірина Полицька 2539
      25 грудня , 20:00 Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России
      Іван Яковина 1458
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук