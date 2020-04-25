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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Поранені військові на фронті. Українські етапи виходу з карантину

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 квітня станом на 9:00 – двоє українських військових отримали поранення на передовій минулої доби. Про це повідомляє Штаб Операції Об'єднаних сил. Україна буде виходити з карантину у 5 етапів. Так на вечірньому засіданні вирішив Кабмін. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр Денис Шмигаль.

      Також у випуску:

      Михайло Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуга народу", щоб назбирати голосів за своє призначення в уряді, але зробити цього йому поки не вдалося. 

      Ймовірне призначення Саакашвілі може призвести до дипломатичного скандалу. Грузія вже погрожує відкликати з України свого посла Теймураза.

      Екснардеп Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
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