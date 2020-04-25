Випуск новин за 9:00: Поранені військові на фронті. Українські етапи виходу з карантину

У випуску новин за 25 квітня станом на 9:00 – двоє українських військових отримали поранення на передовій минулої доби. Про це повідомляє Штаб Операції Об'єднаних сил. Україна буде виходити з карантину у 5 етапів. Так на вечірньому засіданні вирішив Кабмін. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр Денис Шмигаль.

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Михайло Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуга народу", щоб назбирати голосів за своє призначення в уряді, але зробити цього йому поки не вдалося.

Ймовірне призначення Саакашвілі може призвести до дипломатичного скандалу. Грузія вже погрожує відкликати з України свого посла Теймураза.

Екснардеп Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів.