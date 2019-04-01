Випуск новин за 9:00: Порушення у регіонах. Опрацювання результатів виборів

У випуску новин за 1 квітня станом 9:00 – журналісти 24 каналу розповіли про порушення, які були зафіксовані на президентських виборах. Найчастіше українці фотографували бюлетені, проте один виборець навіть намагався його з'їсти. У Центрвиборчкомі опрацювали понад 50% виборчих протоколів, лідирує Володимир Зеленський.

Також у випуску: 31 березня проросійські бойовики вдалися до провокації в районі населеного пункту Лебединське.

Джерело: 24 канал