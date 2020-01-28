09:57
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Випуск новин за 9:00: Поширення коронавірусу. Пожежа в Одесі

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 січня станом на 9:00 – У Львові госпіталізували студента, який повернувся з навчання з Китаю. Його розмістили в окремий бокс і досліджують стан здоров'я. Підтвердження, що хлопець хворий на короновірус поки немає – кажуть медики. В Одесі пожежа охопила житловий будинок. Зайнялось на горищі і даху кількаповерхівки у середмісті. Довелось евакуювати мешканців.

      Також у випуску:

      Російські найманці продовжують гатити з забороненого Мінськими угодами озброєння.

      Чоловік, який спровокував у барі Києва конфлікт та підстрелив одного з відвідувачів, виявився командир розвідки незаконного збройного формування "ОПЛОТ".

      Українські розвідники захопили в полон проросійського найманця на Донбасі.

      Справа збитого літака MH17: один із підозрюваних сам проситься в Гаагу
      сьогодні
      12817
      Теги: Випуск новин Новини Львова Новини Одеси Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:33 Про чергове розведення військ, або Тінь Давосу над Донбасом
      Блоги 140
      сьогодні , 08:07 Головні новини 27 січня: чи є коронавірус в Україні, зустріч Зеленського з Дудою, падіння літака
      Ірина Кошанська 2523
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      1092
      27 січня , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      371
      сьогодні , 07:40 Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити
      Анатолій Максимов 50854
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук