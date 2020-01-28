Випуск новин за 9:00: Поширення коронавірусу. Пожежа в Одесі

У випуску новин за 28 січня станом на 9:00 – У Львові госпіталізували студента, який повернувся з навчання з Китаю. Його розмістили в окремий бокс і досліджують стан здоров'я. Підтвердження, що хлопець хворий на короновірус поки немає – кажуть медики. В Одесі пожежа охопила житловий будинок. Зайнялось на горищі і даху кількаповерхівки у середмісті. Довелось евакуювати мешканців.

Також у випуску: Російські найманці продовжують гатити з забороненого Мінськими угодами озброєння. Чоловік, який спровокував у барі Києва конфлікт та підстрелив одного з відвідувачів, виявився командир розвідки незаконного збройного формування "ОПЛОТ". Українські розвідники захопили в полон проросійського найманця на Донбасі.