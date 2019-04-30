Випуск новин за 9:00: Пожежа на Рівненській АЕС. Ситуація на фронті
У випуску новин за 30 квітня станом на 9:00 – на Рівненській АЕС через пошкодження та загоряння трансформатора відімкнувся третій енергоблок. Інші два залишилися в роботі, а ще один на плановому ремонті. Збільшилася кількість обстрілів на передовій. Там за минулу добу бойовики вісім разів відкривали вогонь по українським позиціям.
Також у випуску:
Як живуть мешканці прифронтових міст.
Великодня стихія: підтоплені дороги, домогосподарства та повалені дерева.
Сьогодні ЦВК має офіційно оголосити результати президентських виборів.
Джерело: 24 канал
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