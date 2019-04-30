10:50
30 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Випуск новин за 9:00: Пожежа на Рівненській АЕС. Ситуація на фронті

      Випуск новин 74 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 квітня станом на 9:00 – на Рівненській АЕС через пошкодження та загоряння трансформатора відімкнувся третій енергоблок. Інші два залишилися в роботі, а ще один на плановому ремонті. Збільшилася кількість обстрілів на передовій. Там за минулу добу бойовики вісім разів відкривали вогонь по українським позиціям.

      Також у випуску:

      Як живуть мешканці прифронтових міст.

      Великодня стихія: підтоплені дороги, домогосподарства та повалені дерева.

      Сьогодні ЦВК має офіційно оголосити результати президентських виборів.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 30 квітня: дощі та холодне повітря накриють Україну
      сьогодні
      1513
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі АЕС
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вибори в Іспанії: радикали, тореадори й аналогії з Україною
      сьогодні , 08:40 Вибори в Іспанії: радикали, тореадори й аналогії з Україною
      Костянтин Шкабара 271
      Програш чи виграш: яке політичне майбутнє Порошенка
      сьогодні , 07:01 Програш чи виграш: яке політичне майбутнє Порошенка
      Крістіна Бердинських 1905
      Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      29 квітня , 22:05 Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      Ольга Черненко 1261
      Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      29 квітня , 21:00 Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      Дмитро Гнап 903
      Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      29 квітня , 19:00 Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      1898
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук