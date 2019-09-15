Випуск новин за 9:00: Пожежа в елітному комплексі. Допомога МВФ
У випуску новин за 15 вересня станом на 9:00 – на березі Дніпра палав елітний комплекс "Бора-Бора Клаб", стовп диму бачили навіть у сусідніх районах Києва. Зайнялось півтисячі квадратних метрів, вогонь знищив майно повністю. МВФ визначився із розміром допомоги для України: впродовж трьох наступних років наша держава отримає рекордні 5 мільярдів доларів в якості допомоги.
Також у випуску:
Дружин атовців створили соціальну онлайн-кондитерську в Івано-Франківську.
План "Штайнмайєра" задля врегулювання конфлікту на Донбасі підтримали в ОБСЄ.
П'ятнадцять учнів та ще п'ятеро дорослих отруїлися в одній із шкільних їдалень у Вінниці.
Джерело: 24 канал
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