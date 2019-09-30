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      Випуск новин за 9:00: Пожежа в таборі для біженців у Греції. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 вересня станом на 9:00 – на грецькому острові Лесбос горів табір з біженцями. Щонайменше одна людина загинула. Втім мешканці табору кажуть, що жертв троє. Російські найманці минулої доби 26 разів порушували режим припинення вогню. Гатили із забороненого Мінськими угодами озброєння.

      Також у випуску:

      Вже від 1 жовтня монети номіналом одна, дві та п'ять копійок перестануть бути платіжним засобом.

      Законопроєкт, який запустить продаж українських угідь має розглянути Верховна Рада вже найближчими днями.

      Національна валюта подолала нову психологічну позначку – Нацбанк встановив курс на рівні 24 гривні і 8 копійок за долар.

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      Теги: Випуск новин Пожежа Греція
      Джерело: 24 канал
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