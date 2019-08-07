11:12
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, 6 серпня
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, 6 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      Випуск новин за 9:00: Представники "ЛНР" вдерлися на українську територію. Трагедія в Одесі

      Випуск новин 64 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 серпня станом на 9:00 – представники бойовиків зухвало прийшли на українську територію та висловили свої претензії на нашу землю. Сталося це у Станиці Луганській, де нещодавно відбулося розведення сил. Двоє людей загинуло від вибуху гранати у одеській лікарні. Вибух стався у підсобному приміщенні медустанови.

      Також у випуску:

      В Іспанії поліцейські змусили чоловіка витягнути холодильник з ущелини обабіч дороги, а також сплатити штраф за те, що він попереднього позбувся техніки у такий спосіб.

      Громадське телебачення програло в суді радикальній організації С14.

      Заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка розповів, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького не звільнять.

      Генпрокурор Юрій Луценко зробив гучну заяву щодо вбивства Павла Шеремета.

      blog_ava
      Скільки людей померли від кору в Україні
      сьогодні
      8341
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Війна Новини Одеси Вибух
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Росії не уникнути санкцій США: до чого тут Україна?
      сьогодні , 09:00 Росії не уникнути санкцій США: до чого тут Україна?
      Блог Медіа 742
      "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів: відео
      сьогодні , 08:40 "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів: відео
      2288
      Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      сьогодні , 08:04 Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      4075
      Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      6 серпня , 22:01 Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1505
      Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      6 серпня , 22:00 Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      Антон Голобородько 4636
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук