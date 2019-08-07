Випуск новин за 9:00: Представники "ЛНР" вдерлися на українську територію. Трагедія в Одесі

У випуску новин за 7 серпня станом на 9:00 – представники бойовиків зухвало прийшли на українську територію та висловили свої претензії на нашу землю. Сталося це у Станиці Луганській, де нещодавно відбулося розведення сил. Двоє людей загинуло від вибуху гранати у одеській лікарні. Вибух стався у підсобному приміщенні медустанови.

Також у випуску: В Іспанії поліцейські змусили чоловіка витягнути холодильник з ущелини обабіч дороги, а також сплатити штраф за те, що він попереднього позбувся техніки у такий спосіб. Громадське телебачення програло в суді радикальній організації С14. Заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка розповів, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького не звільнять. Генпрокурор Юрій Луценко зробив гучну заяву щодо вбивства Павла Шеремета.

Джерело: 24 канал