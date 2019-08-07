Випуск новин за 9:00: Представники "ЛНР" вдерлися на українську територію. Трагедія в Одесі
У випуску новин за 7 серпня станом на 9:00 – представники бойовиків зухвало прийшли на українську територію та висловили свої претензії на нашу землю. Сталося це у Станиці Луганській, де нещодавно відбулося розведення сил. Двоє людей загинуло від вибуху гранати у одеській лікарні. Вибух стався у підсобному приміщенні медустанови.
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