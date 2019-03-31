Випуск новин за 9:00: Президентські вибори в Україні. Виборчі дільниці за кордоном
У випуску новин за 31 березня станом на 9:00 – Україна обирає президента вдруге за часів війни на Сході і вперше з рекордом у 39 кандидатів. Та найдовший з часів незалежності бюлетень – майже метр. Понад шість тисяч українців голосуватимуть за кордоном. Першими пішли на виборчі дільниці і вже здійснили волевиявлення в Австралії.
Також у випуску:
Мер Києва Віталій Кличко проголосував.
Україна перейшла на літній час.
Росія має три сценарії втручання у президентські вибори в Україні.
Джерело: 24 канал
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