Випуск новин за 9:00: Приліт Саакашвілі. Зникнення військового

У випуску новин за 29 травня станом на 9:00 – президент Володимир Зеленський повернув громадянство колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі. Він повинен прилетіти сьогодні о 17:15 до Києва з Варшави. В районі міста Попасна, що на Луганщині, диверсійна група окупантів атакувала саперів ЗСУ. Українські захисники відбили напад, завдавши противнику втрат, однак один воїн зник безвісти.

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