10:38
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, 28 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 9:00: Приліт Саакашвілі. Зникнення військового

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 травня станом на 9:00 – президент Володимир Зеленський повернув громадянство колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі. Він повинен прилетіти сьогодні о 17:15 до Києва з Варшави. В районі міста Попасна, що на Луганщині, диверсійна група окупантів атакувала саперів ЗСУ. Українські захисники відбили напад, завдавши противнику втрат, однак один воїн зник безвісти.

      Також у випуску:

      У Сполучених Штатах заявили, що не визнаватимуть російські паспорти, видані жителям анексованого Криму та окупованого Донбасу.

      На Дніпропетровщині сталася ДТП між фурою та мікроавтобусом, у якому їхали діти. Всі 16 школярів потрапили у лікарню з різними травмами.

      Смертельні торнадо у США не вщухають. Внаслідок масштабного природного лиха у штатах Індіана та Огайо загинула людина.

      blog_ava
      Хто потрапить до списку "Слуги народу"?
      сьогодні
      2906
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини Києва Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сьогодні , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук