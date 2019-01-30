Випуск новин за 9:00: Прогнози розвідки США щодо агресії РФ. Моторошна ДТП на Одещині
У випуску новин за 30 січня станом на 9:00 – директор національної розвідки США Ден Коутс впевнений, що ситуація на Азовському морі може загостритись. Щоправда, за його словами, сценарій повномасштабних бойових дій на морі поки що малоймовірний. На трасі Одеса – Овідіополь зіткнулися маршрутка, вантажівка і легковий автомобіль. Внаслідок аварії загинули двоє осіб, ще троє – травмовані.
Також у випуску:
Російський пасажирський літак здійснив екстрену посадку у Сочі через те, що пасажир напідпитку побив стюардесу.
Для захисту президента Ніколаса Мадуро у Венесуелі формують 50 тисяч підрозділів народного ополчення.
Український політв'язень Павло Гриб у критичному стані, йому потрібна негайна операція на серці.
Трагедія на Дніпропетровщині: на уроці хореографії в Кам'янському померла 9-річна школярка.
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