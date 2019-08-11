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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 9:00: Протести у Москві. Акція "Чисте Дніпро"

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 серпня станом на 9:00 – Росію сколихнула нова хвиля протестів. Силовики затримали понад три сотні активістів, десять з них – підлітки. У Києві любителям річкового спорту пропонують незвичну акцію. Безкоштовне плавання на каяках Дніпром, а натомість потрібно лише підбирати сміття, яке трапиться на шляху.

      Також у випуску:

      Понад 20 видів крафтових сирів виготовлять на сімейній сирній фермі на Черкащині. Її заснували переселенці із Криму, які чотири роки тому вимушено залишили своє звичне життя в Ялті.

      Українські морпіхи провели спільні тренування з військовими НАТО. У Грузії відбулись військові навчання "СпритнИй дух". Понад 3 тисячі військовослужбовців з 14 країн-членів та партнерів Північноатлантичного альянсу відточували спільні дії у складі об’єднаних міжнародних підрозділів.

      За останню добу маємо невтішні новини з фронту. На Донбасі загинув нацгвардієць, молодший лейтенант Романенко Роман.

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      Теги: Випуск новин Москва Протести в Москві Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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