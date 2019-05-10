Випуск новин за 9:00: П'ята річниця арешту Сенцова. Ситуація на фронті
У випуску новин за 10 травня станом на 9:00 – сьогодні рівно п'ять років як Російська Федерація незаконно заарештувала українського режисера Олега Сенцова. Бойовики минулої доби 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами калібрів.
Також у випуску:
Кількість американців, які вважають, що Конгрес має оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу зросла на 5%.
Міжнародний трибунал з морського права розпочинає розгляд справи про незаконне утримання Росією українських моряків.
Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника викликали на допит у ГПУ.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі