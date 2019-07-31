Випуск новин за 9:00: Рейтинг підтримки Путіна. Масштабна ДТП у Києві
У випуску новин за 31 липня станом на 9:00 – рейтинг президента РФ Володимира Путіна лише за рік знизився на 11%. Відтак, вже 38% опитаних росіян не хочуть бачити його главою держави. На Оболоні в Києві сталася масштабна аварія, постраждали двоє дітей. Спочатку не розминулись два легкових авто, а через кілька хвилин в них влетіло ще одне, яке перед тим зачепило автобус.
Також у випуску:
30 липня проросійські бойовики з гранатометів різних систем обстріляли позиції українських захисників поблизу Луганського. На щастя, ніхто не постраждав.
Пожежі у сибірських лісах тривають: полум'я охопило ще більшу територію, майже три з половиною мільйони гектарів.
Нові обличчя в парламенті: що відомо про Ярослава Юрчишина, другого номеру в списку партії "Голос".
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