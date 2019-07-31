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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 9:00: Рейтинг підтримки Путіна. Масштабна ДТП у Києві

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 липня станом на 9:00 – рейтинг президента РФ Володимира Путіна лише за рік знизився на 11%. Відтак, вже 38% опитаних росіян не хочуть бачити його главою держави. На Оболоні в Києві сталася масштабна аварія, постраждали двоє дітей. Спочатку не розминулись два легкових авто, а через кілька хвилин в них влетіло ще одне, яке перед тим зачепило автобус.

      Також у випуску: 

      30 липня проросійські бойовики з гранатометів різних систем обстріляли позиції українських захисників поблизу Луганського. На щастя, ніхто не постраждав.

      Пожежі у сибірських лісах тривають: полум'я охопило ще більшу територію, майже три з половиною мільйони гектарів.

      Нові обличчя в парламенті: що відомо про Ярослава Юрчишина, другого номеру в списку партії "Голос".

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      Теги: Випуск новин Володимир Путін Новини Росії Аварії та ДТП Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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