Випуск новин за 9:00: Результати першого туру виборів. Ситуація на фронті
У випуску новин за 7 квітня станом на 9:00 – ЦВК вже сьогодні має оголосити результати виборів й назвати дату повторного голосування. Членам Центрвиборчкому залишилося перевірити дані в протоколах, які надійшли від окружних виборчих комісій. Напередодні ворог 14 разів обстрілював позиції ЗСУ, двоє українських бійців загинули.
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Джерело: 24 канал
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