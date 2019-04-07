Випуск новин за 9:00: Результати першого туру виборів. Ситуація на фронті

У випуску новин за 7 квітня станом на 9:00 – ЦВК вже сьогодні має оголосити результати виборів й назвати дату повторного голосування. Членам Центрвиборчкому залишилося перевірити дані в протоколах, які надійшли від окружних виборчих комісій. Напередодні ворог 14 разів обстрілював позиції ЗСУ, двоє українських бійців загинули.

Також у випуску: У Києві через марафон перекрили декілька вулиць. Другий тур президентських виборів: як змінити місце голосування. У столиці археологи знайшли цінні речі часів Київської Русі.

Джерело: 24 канал