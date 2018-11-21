Випуск новин за 9:00: Річниця Майдану. Поширення кору
У випуску новин за 21 листопада станом на 9:00 – 21 листопада Україна відзначає п'яту річницю Революції гідності. Пам'ятну дату зустрічатимуть у центрі столиці: на Хрещатику та Майдані Незалежності. За останній тиждень в країні до медиків звернулося близько двох тисяч осіб з симптомами кору. Переважно хворіють діти – понад 1300 пацієнтів.
Також у випуску:
Бойовики шість разів атакували ЗСУ.
США підтримали кандидата від Південної Кореї на пост голови Інтерполу.
Син українського дипломата публікував у соціальних мережах фото з Путіним.
Біля берегів Італії здійнявся гігантський водяний смерч.
Джерело: 24 канал
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